В Германии авто влетело в остановку с людьми, есть погибшие

Новости мира: В немецком городе Реклингхаузен легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке.

В четверг в западногерманском городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает Reuters.

"На западе Германии в Реклингхаузене в этот четверг машина въехала в автобусную остановку, ранив при этом 9 человек, которые там находились. Десятым пострадавшим стал сам водитель", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, похожий инцидент произошел в Германии в декабре 2016 года, когда тунисский эмигрант с исламистскими взглядами похитил грузовик, убил водителя, а затем въехал в толпу, убив таким образом 11 человек и ранив еще десятки.

В Германии полиция задержала четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время Берлинского полумарафона.