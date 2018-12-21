Президент Венгрии почти в 2 раза увеличил количество сверхурочных часов

Новости мира: Президент Венгрии Янош Адер подписал "рабские изменения" трудового законодательства, таким образом он увеличил количество часов работы в год.

Президент Венгрии Янош Адер в четверг подписал реформу трудового законодательства, которая вызвала протесты в стране и была названа критиками "рабской".

Об этом говорится в сообщении президента, обнародованном на его сайте.

Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

Венгерский президент объяснил свое решение одобрить поправки тем, что изменения в законодательство не нарушают Конституцию.

Кроме того, по его словам, новые правила сверхурочной работы не превышают норму других европейских стран. В частности, президент отметил, что в Великобритании, Дании, Ирландии и Чехии количество разрешенных сверхурочных часов такое же или даже выше, чем в Венгрии.

Адер подчеркнул, что новые правила не ослабляют защиту работников. Кроме того, увеличение сверхурочной работы может быть применено только после предварительного письменного согласия работника, и работодатель не должен наказывать тех, кто не хочет работать сверхурочно.

Изменения трудового законодательства вызвали значительные протесты в Будапеште. Они активизировались после того, как 12 декабря парламент принял соответствующие поправки.

Правящая партия Венгрии "Фидес" заявила, что за уличными беспорядками стоят преступники и обвинила американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в разжигании протестов.