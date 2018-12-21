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Национальное собрание Франции приняло меры по "желтым жилетам"

Национальное собрание Франции приняло меры по &quot;желтым жилетам&quot;
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Нацсобрание Франции одобрило закон о срочных социально-экономических мерах в ответ на протесты "желтых жилетов".

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в ночь на пятницу большинством голосов одобрило законопроект о "срочных экономических и социальных мерах" в ответ на протесты "желтых жилетов", сообщают местные СМИ.

"За" проголосовали 153 депутата, "против" - девять. Еще 58 человек воздержались.

Обсуждение этого законопроекта в нижней палате французского парламента продлилось 13 часов, именно поэтому голосование состоялось уже ночью.

Ожидается, что позже в пятницу в рамках ускоренной процедуры рассмотрения этот законопроект будет передан в Сенат.

Протесты "желтых жилетов" во Франции: сколько всего пострадавших

По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предложенные меры представляют собой "быстрый, сильный и конкретный ответ" на кризис.

Меры, ранее объявленные французским президентом Эмманюэлем Макроном, в частности, включают выплаты премий по итогам года, отмену увеличения налогов для большинства пенсионеров, а также отмену уплаты налога на сверхурочные часы работы.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После серии акций протеста "желтых жилетов" власти Франции уже пошли на уступки, и Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее.

Позже он объявил и о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов. При этом, как отмечают СМИ, положение о повышении МРОТ не содержится в ободренном депутатами законе: эта мера будет введена отдельно.

Однако министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен заявил, что меры, объявленные Э.Макроном в ответ на массовые протесты, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценкам Ж.Дарманена, дефицит бюджета Франции в 2019 году из-за этого может достичь 3,4% ВВП.

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Париж, Франция, Желтые жилеты, Национальное собрание Франции.
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