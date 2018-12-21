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Протесты "желтых жилетов" во Франции: сколько всего пострадавших

Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: сколько всего пострадавших
08:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: За месяц протестов во Франции пострадали почти 3 тысячи человек.

В ходе протестов «желтых жилетов», начавшихся во Франции в середине ноября, пострадали 2 тыс. 891 человек.

Об этом заявил телеканалу BFMTV представитель французского МВД.

В числе пострадавших — 1 тыс. 48 полицейских и 1 тыс. 843 протестующих. Еще девять человек погибли.

Протест "желтых жилетов" во Франции: погибших уже девять

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовые беспорядки произошли в предыдущие субботы в Париже.

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Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочил на год повышение цен на топливо и наложил мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на €100 минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для наиболее уязвимых слоев населения.

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Париж, Франция, МВД Франции, Желтые жилеты.
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