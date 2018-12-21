Польша солидарна с Британией о российской угрозе в Европе

Новости мира: От России идет главная угроза на международном уровне, ее необходимо сдерживать.

Россия представляет основную угрозу и ее нужно сдерживать. Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не изменит своего поведения.

Это в Лондоне после завершения в четверг польско-британских межправительственных консультаций подчеркнул глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Interia.pl.

"Мы согласны с Великобританией относительно оценки международной среды и того, что от России исходит главная угроза и ее надо сдерживать. Санкции нужно удерживать до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения", - заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что это касается действий России в Украине, Западных Балканах, а также задействование РФ в конфликте в Сирии.

"Иными словами, у нас схожие взгляды на международные дела: угрозу со стороны России и необходимость поддержки Украины и Западных Балкан, противодействия дезинформации и в конце концов - поддержку стран, относящихся к Восточному партнерству", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что речь идет о поддержке их независимости, в том числе и экономического потенциала, чтобы они могли противодействовать российскому вмешательству.

Чапутович сообщил, что создание в Польше совместного польско-британского центра по противодействию дезинформации - на этапе "вступительных разговоров". Он обратил внимание, что подобные инструменты уже функционируют в рамках ЕС, в частности в Финляндии, странах Балтии и на Балканах.

"Это свидетельствует о необходимости и понимании, что нужно сопротивляться попыткам вмешательства и гибридным угрозам", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что Польша и Великобритания понимают необходимость действий в этом направлении.