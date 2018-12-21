Скачать
Пятница, 21.12.2018
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Национальное собрание Франции приняло меры по &quot;желтым жилетам&quot;
Национальное собрание Франции приняло меры по "желтым жилетам"
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

Польша солидарна с Британией о российской угрозе в Европе

Польша солидарна с Британией о российской угрозе в Европе
10:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: От России идет главная угроза на международном уровне, ее необходимо сдерживать.

Россия представляет основную угрозу и ее нужно сдерживать. Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не изменит своего поведения.

Это в Лондоне после завершения в четверг польско-британских межправительственных консультаций подчеркнул глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Interia.pl.

"Мы согласны с Великобританией относительно оценки международной среды и того, что от России исходит главная угроза и ее надо сдерживать. Санкции нужно удерживать до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения", - заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что это касается действий России в Украине, Западных Балканах, а также задействование РФ в конфликте в Сирии.

"Иными словами, у нас схожие взгляды на международные дела: угрозу со стороны России и необходимость поддержки Украины и Западных Балкан, противодействия дезинформации и в конце концов - поддержку стран, относящихся к Восточному партнерству", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что речь идет о поддержке их независимости, в том числе и экономического потенциала, чтобы они могли противодействовать российскому вмешательству.

РФ увеличила группировки войск вдоль границы Украины

Чапутович сообщил, что создание в Польше совместного польско-британского центра по противодействию дезинформации - на этапе "вступительных разговоров". Он обратил внимание, что подобные инструменты уже функционируют в рамках ЕС, в частности в Финляндии, странах Балтии и на Балканах.

"Это свидетельствует о необходимости и понимании, что нужно сопротивляться попыткам вмешательства и гибридным угрозам", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что Польша и Великобритания понимают необходимость действий в этом направлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, РФ, МИД Польши, Яцек Чапутович.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
05 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь