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РФ увеличила группировки войск вдоль границы Украины

РФ увеличила группировки войск вдоль границы Украины
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях, РФ увеличила группировки войск, численность танков со середины сентября увеличилась почти втрое.

Наземные группировки войск Российской Федерации вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированом Крыму увеличились и насчитывают 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков , 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления перед воинами 72-й механизированной бригады, выполняющими задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, которое транслировалось в прямом эфире на странице главы государства в Facebook.

"Наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - отметил Порошенко.

По его словам, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Так, Президент подчеркнул, что только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин.

В этом контексте Глава государства подчеркнул, что решение о введении в ряде областей военного положения было принято не только из-за нападения на украинских моряков в Керченском проливе, но и потому, что РФ с августа значительно усилила свои группировки вдоль границы и на оккупированных территориях.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 23 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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АР Крым, Донецкая область, Луганская область, Крым, РФ, Петр Порошенко, Президент Украины.
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