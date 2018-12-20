РФ увеличила группировки войск вдоль границы Украины

Наземные группировки войск Российской Федерации вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированом Крыму увеличились и насчитывают 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков , 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления перед воинами 72-й механизированной бригады, выполняющими задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, которое транслировалось в прямом эфире на странице главы государства в Facebook.
"Наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - отметил Порошенко.
По его словам, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Так, Президент подчеркнул, что только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин.
В этом контексте Глава государства подчеркнул, что решение о введении в ряде областей военного положения было принято не только из-за нападения на украинских моряков в Керченском проливе, но и потому, что РФ с августа значительно усилила свои группировки вдоль границы и на оккупированных территориях.
Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 23 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.
Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.