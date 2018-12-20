ООС: Потерь среди ВСУ в течение минувших суток нет

Новости Украины: В течении прошлых суток оккупационные войска 7 раз открывали огонь.

Российские оккупационные войска в течение прошлых суток, 19 декабря, 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, запрещенную Минскими соглашениями оружие не применяли. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"19 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Так, опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Для подавления огневых провокаций противника подразделения, обороняющиеся применяли дежурные огневые средства", — отметили в штабе ООС.

От начала суток 20 декабря оккупанты огонь не открывали. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение минувших и текущих суток нет.