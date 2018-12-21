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Стратегия обороны Молдовы без согласия Додона принята законно

Стратегия обороны Молдовы без согласия Додона принята законно
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: КС Молдовы признал конституционным утверждение парламентом национальной стратегии обороны без одобрения президента.

Конституционный суд (КС) Молдовы признал конституционными действия парламента, который утвердил национальную стратегию обороны без одобрения президента. Такое решение КС принял в пятницу.

На этой неделе в КС обратился президент Игорь Додон, который попросил разъяснить полномочия президента в области обороны. В своем обращении И.Додон задал вопрос, можно ли считать конституционным утверждение парламентом Национальной стратегии обороны и плана действий по реализации национальной стратегии обороны на 2018-2022 годы, которые были приняты без одобрения верховного главнокомандующего и без промульгации президентом. Президент просил также КС разъяснить, имеет ли право парламент "утверждать документы в области обороны без наличия консенсуса и без согласия президента или правительства".

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В ответ на запрос президента, КС разъяснил, что "парламент является единственным органом законодательной власти в стране" и вправе принимать законы, постановления и стратегии согласно своим полномочиям".

Национальная стратегия обороны была утверждена парламентом без одобрения президента в июле 2018 года. Она вступила в силу в конце июля, без утверждения главой государства.

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Молдова, Конституционный суд Молдовы, Игорь Додон.
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