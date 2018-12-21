Стратегия обороны Молдовы без согласия Додона принята законно

Конституционный суд (КС) Молдовы признал конституционными действия парламента, который утвердил национальную стратегию обороны без одобрения президента. Такое решение КС принял в пятницу.
На этой неделе в КС обратился президент Игорь Додон, который попросил разъяснить полномочия президента в области обороны. В своем обращении И.Додон задал вопрос, можно ли считать конституционным утверждение парламентом Национальной стратегии обороны и плана действий по реализации национальной стратегии обороны на 2018-2022 годы, которые были приняты без одобрения верховного главнокомандующего и без промульгации президентом. Президент просил также КС разъяснить, имеет ли право парламент "утверждать документы в области обороны без наличия консенсуса и без согласия президента или правительства".
В ответ на запрос президента, КС разъяснил, что "парламент является единственным органом законодательной власти в стране" и вправе принимать законы, постановления и стратегии согласно своим полномочиям".
Национальная стратегия обороны была утверждена парламентом без одобрения президента в июле 2018 года. Она вступила в силу в конце июля, без утверждения главой государства.