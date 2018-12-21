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В Германии автомобиль на полном ходу влетел в остановку, есть жертвы

В Германии автомобиль на полном ходу влетел в остановку, есть жертвы
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В немецком городе Реклингхаузен 32-летний мужчина въехал в автобусную остановку, где находились люди, погибла 88-летняя женщина, еще 8 человек травмированы.

В немецком городе Реклингхаузен 32-летний водитель автомобиля из города Хертен въехал в людей, которые находились на автобусной остановке. Об этом сообщает Bild.

В результате наезда стекло на остановке разбилось и разлетелось на несколько метров, пострадали 8 человек, 88-летняя женщина в последствии скончалась в больнице.

Несколько свидетелей происшествия все еще находятся в состоянии шока. Водителя сотрудники полиции извлекли из покореженной машины с помощью специальных инструментов. Он тоже получил травмы. Полицейские не исключают версии, что 32-летний водитель хотел покончить с собой, так как имеются факты, доказывающие  такую версию.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши.  Трагедия произошла в четверг вечером, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи. Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших. В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.

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Все по теме:

Германия, Люди, Пострадавшие, Погибший, Реклингхаузен, Наезд на остановку.
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