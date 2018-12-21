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Отставка премьер-министра Бельгии: Король принял решение

Отставка премьер-министра Бельгии: Король принял решение
14:08 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира: Король Бельгии принял отставку премьер-министра.

Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля.

Об этом сообщает RTBF.

Премьер во вторник вечером подал королю, формальному главе государства, заявление об отставке.

Монарх в течение двух с половиной дней проводил консультации с основными игроками бельгийской политики, после чего принял отставку Мишеля.

"Король принял отставку правительства и доверил ему исполнять обязанности", - говорится в сообщении королевского дворца.

На прошлой неделе Мишель утратил поддержку крупнейшей партии в своей коалиции, фламандской N-VA, которая вышла из коалиции в знак протеста против его поддержки миграционного пакта ООН.

Во вторник Мишель попросил поддержки у левых оппозиционных партий, чтобы удержать власть до парламентских выборов в мае. Социалисты и зеленые выдвинули предложение проголосовать за недоверие правительству.

"Я должен уважать ситуацию. Поэтому я принимаю решение подать в отставку и пойду к королю", - заявил парламенту Мишель, занимающийся политикой с 18 лет.

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Бельгия, Отставка, Король Филипп, Шарль Мишель, Миграционный пакт ООН.
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