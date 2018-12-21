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"Желтые жилеты" начали протестовать в Португалии

&quot;Желтые жилеты&quot; начали протестовать в Португалии
14:18 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира: В Португалии проходят протесты "желтых жилетов".

В ряде городов Португалии в пятницу продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов".

Об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

К протестам призвали накануне несколько разных групп в соцсетях. Одна из них, "Движение желтых жилетов Португалии", выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмена налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы поддержали движение "желтых жилетов" во Франции.

Как сообщается, утром на дорогах у ряда городов собрались небольшие группы протестующих, которые насчитывали по 30-40 человек, кое-где протестующих насчитывалось больше сотни. Они пытались блокировать дороги, однако превосходящие силы полиции помешали им в этом.

Ожидается, что днем состоится демонстрация в центре Лиссабона.

Напомним, нацсобрание Франции одобрило закон о срочных социально-экономических мерах в ответ на протесты "желтых жилетов".

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Португалия, Протесты, Желтые жилеты.
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