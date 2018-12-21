Скачать
Пятница, 21.12.2018
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

В столице Австрии произошла стрельба: Есть погибший

В столице Австрии произошла стрельба: Есть погибший
16:51 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира: В центре Вены произошла стрельба, по меньшей мере один погибший.

В центре Вены напротив ресторана Figlmüller произошла стрельба, в результате по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает издание Kurier.

По данным очевидцев, около 13.30 неизвестные открыли огонь на улице Bäckerstraße. Сообщается о пяти выстрелах.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще один человек получил ранения. Оба человека были ранены выстрелами в голову.

Полиция начала операцию по поиску подозреваемых. Над районом, где произошла стрельба кружит вертолет. Сам район окружили силы полиции в бронежилетах.

Как сообщалось ранее, в немецком городе Реклингхаузен 32-летний водитель автомобиля из города Хертен въехал в людей, которые находились на автобусной остановке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Вена, Стрельба, Погибший.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
04 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь