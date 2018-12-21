В столице Австрии произошла стрельба: Есть погибший

В центре Вены напротив ресторана Figlmüller произошла стрельба, в результате по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения.
Об этом сообщает издание Kurier.
По данным очевидцев, около 13.30 неизвестные открыли огонь на улице Bäckerstraße. Сообщается о пяти выстрелах.
По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще один человек получил ранения. Оба человека были ранены выстрелами в голову.
Полиция начала операцию по поиску подозреваемых. Над районом, где произошла стрельба кружит вертолет. Сам район окружили силы полиции в бронежилетах.
Как сообщалось ранее, в немецком городе Реклингхаузен 32-летний водитель автомобиля из города Хертен въехал в людей, которые находились на автобусной остановке.