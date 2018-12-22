Трудовой кризис в Венгрии: реакция Орбана на протесты

Новости мира: Преьмер Венгрии Орбан назвал протесты против реформы трудового законодательства истерикой.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал волну протестов против реформы трудового законодательства в стране "истерическим криком".

Об этом информирует France24

«Венгерский премьер-министр правого толка Виктор Орбан охарактеризовал волну протестов против новой реформы трудового законодательства как "истерический крик" в пятницу, однако новый опрос показал, что большинство венгров не одобряют реформу», - говорится в сообщении.

Орбан заявил в интервью, что работникам будет компенсироваться сверхнормативный рабочий день в конце каждого месяца, но закон позволяет работодателям откладывать оплату до трех лет.

Реформа вызвала горячие протесты сразу после одобрения закона в парламенте 12 декабря, а митинги протестующих поддержал чрезвычайно широкий спектр оппозиционеров и профсоюзов.

Согласно результатам опроса, опубликованного компанией Publicus в пятницу, более двух третей венгров считают протесты оправданными и понимают, что реформа трудового законодательства нанесет ущерб интересам прежде всего работников.

Как сообщалось, президент Венгрии Янош Адер, несмотря на многотысячные протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.