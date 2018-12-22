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В Румынии судят экс-президента за преступление в 1989 году

В Румынии судят экс-президента за преступление в 1989 году
08:05 Сегодня Телеграф

Новости мира: Экс-президент Румынии Илиеску обвинен в преступлениях против человечности.

Органы юстиции Румынии предъявили бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинения в преступлениях против человечества. Обвинения связаны с кровавыми событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По заключению прокуратуры, поддержанные тогда Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате которого погибли более 860 человек. Сейчас 88-летний Илиеску при Чаушеску был министром, а затем — председателем Фронта национального спасения. До 1996 года, а затем в период с 2000 по 2004 годы Ион Илиеску занимал пост президента Румынии.

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Кроме Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых. Войкулеску в интервью румынскому телевидению заявил о своей невиновности и назвал весь судебный процесс актом политической мести.

Ион Илиеску еще в апреле утверждал, что ожидает приговора “с высоко поднятой головой”. Процесс против бывшего секретаря ЦК компании Румынии Илиеску был прекращен в 2015 году, но уже в 2016 году восстановлен по решению кассационного суда.

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Румыния, Диктатор, Президент Румынии, Ион Илиеску.
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