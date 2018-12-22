Полиция задержала подозреваемых в запуске беспилотников вблизи аэропорта Гэтвик

Новости мира: Сотрудники полиции Британии задержали двух подозреваемых в причастности к запуску беспилотников вблизи аэропорта Гэтвик в Лондоне.

Администрация аэропорта Гэтвик в Лондоне в пятницу, 21 декабря, вынужденно приостановила отправку и прием авиарейсов в связи с информацией о появлении в районе аэропорта беспилотника. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, на территории возле аэропорта было размещено военное оборудование, направленное для противодействия неизвестным беспилотникам, которые были замечены на данной территории.

Ранее сообщалось, что аэропорт уже закрывали в среду по той же причине, в 21:03 по местному времени (23:03 по Киеву), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (05:45 по Киеву) снова приостановил работу.

Из-за сбоев в работе аэропорта были нарушены планы свыше 120 тыс. пассажиров. В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

Сотрудники службы безопасности аэропорта на данный момент не владеют информацией о том, кто ответственен за этот инцидент.

После почти двухдневного перерыва администрация аэропорта Гэтвик возобновила отправку и прием авиарейсов после приостановки работы из-за информации о возможном появлении в этом районе беспилотника.

Руководство аэропорта, в связи со сложившейся информацией, рекомендует пассажирам внимательно проверять время рейсов. Кроме того, некоторые рейсы были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.

По информации британской корпорации Би-би-си, сотрудники полиции задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик. Сообщается, что подозреваемых задержали поздно вечером в пятницу, о личностях арестованных ничего не сообщается.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке беспилотников. Сообщается, что со среды беспилотники возле аэропорта замечали более 50 раз.