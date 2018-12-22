Парламент Нидерландов провел дебаты о проблеме шпионажа со стороны РФ

Новости мира: В парламенте Нидерландов обсудили проблему российских шпионов.

В Палате представителей Парламента Нидерландов состоялись пленарные дебаты относительно шпионажа со стороны России, в частности, о попытках кибератаки на базу данных штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

С жесткими сигналами о недопустимости таких действий РФ и необходимости принять немедленные меры выступили представители коалиционных партий VVD, CDA и D66.

Также, по мнению представителей указанных партий, Нидерланды должны на международном уровне инициировать достижение договоренностей по практическому применению существующих норм международного права в цифровой сфере с учетом роста уровня киберугроз в мире.

Соответствующее предложение депутатов партий CDA и D66 было принято Палатой представителей.

Депутатами реформистской партии (SGP) и D66 было внесено предложение, чтобы правительство в 2019 году разработало стратегию отношений с Россией, учитывая нынешнюю ситуацию и перспективы, которое также было поддержано на голосовании.

Дебаты состоялись 20 декабря 2018 года с участием министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд и министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2018 года Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибернетическую атаку российских спецслужб. Последние охотились на информацию с серверов Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Напомним, правительство Нидерландов в следующем году планирует увеличить расходы на оборону, в том числе по настоянию НАТО.