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Папа Римский Франциск подарил бездомным римлянам новую бесплатную клинику

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Папа Римский Франциск подарил бездомным римлянам новую бесплатную клинику
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Папа Римский Франциск в субботу, 22 декабря, по случаю Рождества Христова на площади Святого Петра открыл новую клинику для бездомных римлян.

Папа Римский Франциск по случаю Рождества Христова открыл в субботу в Ватикане новую бесплатную клинику для бездомных людей. Об этом сообщает Reuters

"В субботу Папа Римский Франциск открыл на площади Святого Петра новую клинику для бездомных римлян, которая будет оказывать бесплатную помощь. Это подарок от Понтифика по случаю Рождества", - говорится в сообщении.

Клиника, расположенная в помещении бывшей почты Ватикана, заменит старую временную, тоже открытую Папой Франциском.

Три комнаты этой клиники будут работать трижды в неделю, а помощь пациентам будут оказывать медики-волонтеры из Ватикана и различных больниц.

Врачи-специалисты будут принимать один раз в неделю. В свободное от обслуживания бездомных время эта клиника будет оказывать первую помощь паломникам и туристам. Католическая благотворительная организация Caritas подсчитала, что за последний год число бездомных в Риме возросло до 16 тысяч человек.

Напомним, ужасной и болезненной раной, нанесенной советским режимом, Папа Римский Франциск назвал Голодомор в Украине. На главной площади Ватикана понтифик также помолился за Украину. Он также призвал помолиться за Украину и за мир на ее территории.

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Открытие, Клиника, Рождество Христово, Папа Римский Франциск, Бездомные римляне.
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