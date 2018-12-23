У побережья Франции задержали лодку с мигрантами

Новости мира: Во французском городе Булонь-сюр-Мер перехватили лодку с почти двадцатью мигрантами, которые направлялись в Великобританию.

Направлявшаяся в Великобританию лодка с почти двадцатью мигрантами была перехвачена властями у побережья французского города Булонь-сюр-Мер. Об этом сообщает ВВС.

"Судно, в котором находились 16 мигрантов, в том числе двое детей, было перехвачено французскими властями во время движения в направлении Великобритании", - говорится в сообщении

Рыболовное судно, не отвечавшее на обращения по радиосвязи, было остановлено примерно в шести милях от побережья города Булонь-сюр-Мер около 5:25 утра по местному времени.

Мигранты были доставлены на берег буксиром, с ними работает местная пограничная полиция.