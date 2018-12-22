Численность "желтых жилетов" в Париже значительно снизилась

Новости мира: В акции протеста ”желтых жилетов” в Париже сегодня участвует гораздо меньше людей, чем раньше.

В акции протеста ”желтых жилетов” в Париже сегодня участвует гораздо меньше людей, чем раньше.

Сегодня демонстранты начали собираться на призыв своих лидеров в Facebook, информирует издание Le Parisien.

Сначала демонстранты планировали акцию в прилегающем к Парижу городе Версаль, в связи с чем местные власти закрыли Версальский дворец и его сады, но позже протестующие изменили планы и решили провести акцию в парижском Монмартре.

Правоохранители усиленно охраняют центральные объекты в Париже.

Вместе с тем количество погибших во время протестов ”желтых жилетов” во Франции возросло до 10 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, сегодня возле города Перпиньян автомобиль въехал в грузовик на перекрестке, который перекрыли протестующие. В результате погиб 36-летний водитель авто.