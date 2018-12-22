Во Франции умер 10-й человек из-за протестов "желтых жилетов"

Новости мира: Желтые жилеты во Франции продолжают свои протесты, которые на данный момент забрали жизнь уже 10 человек.

36-летний водитель погиб в южной Франции в пятницу, когда его машина столкнулась с грузовиком на круговой развязке, заблокированной протестующими движения "желтые жилеты".

Об этом сообщили французские местные органы власти, пишет Reuters.

Водитель автомобиля погиб в результате аварии у Перпиньяна, сообщил полицейский источник в субботу.

Таким образом количество жертв, связанных с антиправительственными протестами, возросло до 10 человек. 9 других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Протесты во Франции 17 ноября начали водители, несогласные с повышением налога на топливо. В субботу, 22 декабря, демонстранты продолжали блокировать движение.