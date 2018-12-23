Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, каким образом борются со снегом в столице
В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

"Желтые жилеты": Макрон пообещал виновным в насилии самую суровую кару

&quot;Желтые жилеты&quot;: Макрон пообещал виновным в насилии самую суровую кару
17:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Эммануэль Макрон призвал граждан Франции соблюдать порядок, потому как страна нуждается в этом.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны к "порядку" после шестой субботы антиправительственных протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает AFP .

"Сейчас должен быть порядок, спокойствие и гармония. Наша страна нуждается в этом", - заявил президент в ходе своего визита в Чад, где он посетил военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских войск.

Макрон также сказал, что виновные в насилии на демонстрациях будут подвергнуты "самым суровым" юридическим наказаниям.

Как сообщалось, 22 декабря в разных городах Франции в очередных акциях "желтых жилетов" приняли участие около 40 тысяч человек, больше сотни были задержаны.

Численность "желтых жилетов" в Париже значительно снизилась

Как известно, многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты", продолжаются во Франции уже больше месяца. Массовое протестное движение самоорганизовалось в основном через социальные сети и не имеет официальных представителей. Первые акции протеста прошли 17-18 ноября, а затем охватили всю страну. Во время протестов погибли уже десять человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Протесты, Президент Франции, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
05 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Acer выпустила новый игровой монитор с изогнутым экраном
Acer выпустила новый игровой монитор с изогнутым экраном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь