"Желтые жилеты": Макрон пообещал виновным в насилии самую суровую кару

Новости мира: Эммануэль Макрон призвал граждан Франции соблюдать порядок, потому как страна нуждается в этом.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны к "порядку" после шестой субботы антиправительственных протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает AFP .

"Сейчас должен быть порядок, спокойствие и гармония. Наша страна нуждается в этом", - заявил президент в ходе своего визита в Чад, где он посетил военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских войск.

Макрон также сказал, что виновные в насилии на демонстрациях будут подвергнуты "самым суровым" юридическим наказаниям.

Как сообщалось, 22 декабря в разных городах Франции в очередных акциях "желтых жилетов" приняли участие около 40 тысяч человек, больше сотни были задержаны.

Как известно, многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты", продолжаются во Франции уже больше месяца. Массовое протестное движение самоорганизовалось в основном через социальные сети и не имеет официальных представителей. Первые акции протеста прошли 17-18 ноября, а затем охватили всю страну. Во время протестов погибли уже десять человек.