Во Франции отреагировали на решение Трампа вывести войска США из Сирии

Новости мира: Эммануэль Макрон глубоко сожалеет о решении президента США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Союзник должен быть надежным", - сказал Макрон во время пресс-конференции в Чаде в воскресенье.

"Я очень глубоко сожалею через принятое (Трампом - Ред.) решение о Сирии", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.

В Белом доме подтвердили, что США начали вывод войск из Сирии. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.

Из-за несогласия с решением Трампа по выводу войск из Сирии в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.