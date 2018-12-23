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Во Франции отреагировали на решение Трампа вывести войска США из Сирии

Во Франции отреагировали на решение Трампа вывести войска США из Сирии
20:21 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua

Новости мира: Эммануэль Макрон глубоко сожалеет о решении президента США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Союзник должен быть надежным", - сказал Макрон во время пресс-конференции в Чаде в воскресенье.

"Я очень глубоко сожалею через принятое (Трампом - Ред.) решение о Сирии", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.

В Белом доме подтвердили, что США начали вывод войск из Сирии. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

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Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.

Из-за несогласия с решением Трампа по выводу войск из Сирии в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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Франция, Президент Украины, Дональд Трамп, ИГИЛ, Эммануэль Макрон.
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