В Софии устроили проукраинскую акцию против агрессии РФ на Азове

Новости мира: В столице Болгарии активисты украсили синими и желтыми корабликами елку, подаренную Москвой.

В Софии активисты украсили новогоднюю елку, подаренную болгарской столице правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков. Акция состоялась возле собора Святой Недели, сообщили во Всемирном движении патриотов Украины.

"Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии - храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", - рассказали в организации.

Активисты приносили к елке желтые и синие кораблики. На многих из них были написаны имена пленных, вследствие российского акта агрессии против Украины в районе Керченского пролива, - украинских военных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года вследствие вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива были повреждены украинские военные корабли, а члены экипажей - захвачены в плен. После непродолжительного пребывания в Крыму украинских моряков перевезли в Москву: трех раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных 21-го удерживают в СИЗО "Лефортово".

Украина и мировое сообщество признали военнопленными захваченных моряков, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу.