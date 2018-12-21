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Уже 19 захваченных РФ украинских моряков назвали себя военнопленными

Уже 19 захваченных РФ украинских моряков назвали себя военнопленными
21:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Уже 19 из 24 украинских моряков, захваченных РФ, которые содержатся в Москве, объявили себя военнопленными.

Уже 19 захваченных Россией возле Керченского пролива украинских моряков назвали себя военнопленными.

Об этом в эфире "112-Украина" сообщил российский адвокат Сергей Бадамшин.

"Уже 19 пленных украинских моряков соответственно признали себя военнопленными и потребовали соответствующего обращения российских властей в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", - заявил он.

Также адвокат сказал, что в настоящее время рассматривается несколько апеляционных жалоб в так называемом "Верховном суде" окуппированного Крыма на меры пресечения, избранные так называемым Керченским "городским районным судом".

При этом адвокат не рассчитывает на независимость и гуманность судебных решений в окуппированном Крыму.

Бадамшин отметил, что до конца года адвокаты должны попасть к каждому украинскому моряку и обсудить позицию и выяснить их самочувствие.

"Все военнопленные в один голос говорят, что они военнопленные, это раз. Во-вторых, они все скромны, т.е. буквально адвокатам приходиться чуть ли не клещами вытаскивать информацию о том, что нужно передать", - добавил защитник.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Россия, Керченский пролив, Моряки, Военнопленные.
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