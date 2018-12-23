Один из городов Германии уже вводит налог на одноразовую посуду

Новости мира: Тюбинген - города на юго-западе Германии, который первым введет налог на одноразовую посуду.

Город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, которое введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды. Как сообщает мэр города Борис Палмер от партии "Зеленых" , городской совет уже работает над законодательством.

"Сделав производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы... Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые", - сказал мэр.

Согласно плану, новые сборы хотят ввести в течение ближайших месяцев. Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

За период с 2016 по 2017 годы затраты на утилизацию мусора в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

План городской власти отражает новую тенденцию отказа от использования одноразовых предметов из-за воздействия отходов на окружающую среду и изменения климата. В среду Европейский союз согласился ввести запрет на пластиковые изделия одноразового использования, в частности, на ватные палочки, пакеты, соломинки для напитков, тарелки и столовые принадлежности.