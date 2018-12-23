Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Стала известна причина задержек в оформлении &quot;евроблях&quot;
Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Один из городов Германии уже вводит налог на одноразовую посуду

Один из городов Германии уже вводит налог на одноразовую посуду
22:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира: Тюбинген - города на юго-западе Германии, который первым введет налог на одноразовую посуду.

Город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, которое введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды. Как сообщает мэр города Борис Палмер от партии "Зеленых" , городской совет уже работает над законодательством.

"Сделав производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы... Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые", - сказал мэр.

Согласно плану, новые сборы хотят ввести в течение ближайших месяцев. Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

Разногласия по "Северному потоку - 2": Экс-канцлер Германии раскритиковал США

За период с 2016 по 2017 годы затраты на утилизацию мусора в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

План городской власти отражает новую тенденцию отказа от использования одноразовых предметов из-за воздействия отходов на окружающую среду и изменения климата. В среду Европейский союз согласился ввести запрет на пластиковые изделия одноразового использования, в частности, на ватные палочки, пакеты, соломинки для напитков, тарелки и столовые принадлежности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Налог, Налог на одноразовую посуду, Тюбинген, Юго-запад Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь