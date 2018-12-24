Дело Huawei: Германия поддержала Канаду в споре с Китаем

Новости мира: Берлин встал на сторону Канады в ее споре с Китаем относительно компании Huawei.

Германия поддерживает Канаду в ее споре с Китаем относительно компании Huawei.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Федеральное правительство убеждено, что Канада проводит справедливый, беспристрастный и прозрачный судебный процесс по делу г-жи Мэн Ваньчжоу, главного финансового директора Huawei", - говорится в заявлении.

Как отмечают в немецком МИДе, Канада действует в рамках своих обязательств на основе положений договора об экстрадиции с США.

"Мы разделяем с Канадой глубокую убежденность в том, что верховенство права является основой всех свободных обществ; и мы очень обеспокоены тем, что политические мотивы играют роль в арестах двух канадских граждан в Китае. Мы призываем к справедливым и законным стандартам поведения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 1 декабря власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайской компании Huawei, одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов, Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Через несколько дней суд канадского Ванкувера освободил финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу под залог в 10 млн долл.

После этого власти КНР задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который находился в Китае. Позже стало известно об аресте еще одного гражданина Канады - Майкла Спейвора, руководящего международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange.

Накануне Вашингтон тоже присоединился к призывам Оттавы по освобождению задержанных в Китае граждан Канады.