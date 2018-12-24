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Стрельба в Вене: Задержано двое человек

Стрельба в Вене: Задержано двое человек
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Полиция Австрии задержала двух человек после стрельбы: мужчину, который сопровождал обеих жертв стрельбы и раненого стрелком мужчину.

После стрельбы в центре австрийской столицы 21 декабря полиция задержала двух человек - мужчину, который сопровождал обеих жертв стрельбы, и раненого стрелком мужчину, который выжил во время нападения и сейчас находится в госпитале. Об этом сообщает "Австрийское агентство печати" (АРА).

"После громкого, связанного с мафией, убийства в пятницу... в воскресенье прошли два задержания: 29-летнего мужчины, который сопровождал обеих жертв нападения, и 23-летнего черногорца, который пережил покушение проходит лечение в госпитале Вены", - говорится в сообщении.

32-летний Владимир Г. был убит неизвестным стрелком после выхода из ресторана в центральной части Вены. Его 23-летний сопровождающий тяжело ранен. "Третьего мужчину нападавший, которому удалось скрыться, оставил невредимым. Случайно это произошло или намеренно – должно установить расследование", - сообщает АРА.

Сразу после стрельбы третий мужчина, который сопровождал двух жертв нападения (убитого и раненого), проходил по делу как свидетель, однако после допроса он был задержан. В каком статусе он проходит сейчас в деле - доподлинно неизвестно. Официально в полиции заявляют о связи 29-летнего мужчины с организованной преступностью.

В отношении 23-летнего черногорца, раненного в результате покушения, то состояние его здоровья стабилизировалось. Он находился в международном розыске и был задержан по запросу сербских правоохранительных органов. В чем именно его обвиняют сербские органы – не сообщается.

Стрельба в Вене: полиция задержала стрелка

Австрийская полиция устанавливает мотивы нападения 21 декабря в австрийской столице и продолжает поиски стрелка, сотрудничая с коллегами из Сербии и Черногории.

Согласно сербским и черногорским СМИ, жертвами нападения киллера в Вене стали двое членов мафиозного клана "Кавацки". Этот клан в последние годы воюет с другим мафиозным кланом "Скалярски". Причиной спора стали наркотики.

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Австрия, Вена, Задержанные, Стрельба в Вене.
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