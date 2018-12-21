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Стрельба в Вене: полиция задержала стрелка

Стрельба в Вене: полиция задержала стрелка
17:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com/swiat21

Новости мира: В центре Вены напротив популярного ресторана произошла стрельба, в результате по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения.

21 декабря в центре Вены произошла стрельба. Об этом сообщила венская полиция  в Twitter.  "Примерно в 13:30 в центре Вены в районе Лугек найдены два человека с огнестрельными ранениями", - отмечается в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что стрельба была в одном из ресторанов в центре австрийской столице, в результате которой погиб один человек и еще один был ранен. Оба человека были ранены выстрелами в голову. Кроме того, в некоторых СМИ появилась информация, что один из раненых во время стрельбы скончался в больнице.

На месте происшествия работают правоохранители, территория вокруг ресторана оцеплена. Местный телеканал сообщил, что полицейским удалось задержать стрелявшего. Также не исключается, что стрелявших было несколько. Полиция продолжает поиски.

Напомним, в четверг, 20 декабря, в западногерманском городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек. 

 А ранее сообщалось, на одной из крупнейших рождественских ярмарок в центре Страсбурга мужчина открыл стрельбу по прохожим.В результате теракта погибли три человека, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – егкие ранения.

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Теракт, Полиция, Вена, Стрельба.
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