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Власти Барселоны обеспокоились предупреждением США о возможном теракте

Власти Барселоны обеспокоились предупреждением США о возможном теракте
02:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира: В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники.

Власти Барселоны в понедельник усилили меры безопасности в городе после того, как госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в городе во время рождественских и новогодних каникул.

"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил в интервью каталонскому радио министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, не уточнив, какие конкретно меры предпринимаются.

В то же время источники испанской газеты "Паис" в полиции сообщили, что правоохранительные органы разыскивают 30-летнего выходца из Марокко, у которого есть права на управление автобусом. А издание "Эль периодико де Каталунья" сообщило, что полиция предупредила об опасности наезда автобуса на пешеходов в Барселоне.

Накануне госдепартамент США в Twitter опубликовал предупреждение о возможной подготовке теракта в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.

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Теракт, Испания, Барселона, Госдеп США.
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