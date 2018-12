Госдеп советует проявлять "повышенную осторожность" при посещении Барселоны

Госдепартамент посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону проявлять "повышенную осторожность" в районе бульвара Рамбла в центре города. Террористы, как подчеркнули представители ведомства, "могут атаковать без предупреждения". Соответствующее сообщение размещено в Twitter Госдепа, где ведомство публикует рекомендации для граждан США, находящихся за рубежом, передает УНН.

"Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", — указывается в сообщении министерства.

"Террористы, — как добавили в Госдепе, — могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места". Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq

— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.