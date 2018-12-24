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Госдеп советует проявлять "повышенную осторожность" при посещении Барселоны

Госдеп советует проявлять &quot;повышенную осторожность&quot; при посещении Барселоны
03:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Госдеп предупредил о возможности теракта в центре Барселоны на праздники.

Госдепартамент посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону проявлять "повышенную осторожность" в районе бульвара Рамбла в центре города. Террористы, как подчеркнули представители ведомства, "могут атаковать без предупреждения". Соответствующее сообщение размещено в Twitter Госдепа, где ведомство публикует рекомендации для граждан США, находящихся за рубежом, передает УНН.

"Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", — указывается в сообщении министерства.

"Террористы, — как добавили в Госдепе, — могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места". Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

 

Справка: теракт на бульваре, о котором говорят представители Госдепартамента, произошел в прошлом году. Рамбла расположена в центре города и является одним из туристических мест Барселоны. В августе 2017 года на людей там наехал микроавтобус. В результате происшествия погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.

Спустя несколько часов после этого аналогичный инцидент произошел в городе Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. Ранения там получили семь человек, в том числе один полицейский.

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Теракт, Испания, Барселона, Госдеп США.
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