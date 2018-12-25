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У границ Латвии был замечен разведывательный самолет РФ

У границ Латвии был замечен разведывательный самолет РФ
15:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Патруль НАТО заметил разведывательный самолет РФ у границ Латвии, что говорит о том, что Россия хочет показать свою силу.

Самолеты патруля НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет. Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20

 

— NBS (@Latvijas_armija) 25 грудня 2018 р.

Напоминаем,  с началом конфликта в Украине и обострением отношений с Западом, самолеты РФ все чаще замечают возле воздушных и морских границ Балтии.

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Отмечается, что морское и воздушное пространства государств РФ не нарушает, но при этом в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно констатировали, РФ демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО, когда запускает самолеты у их границ.

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РФ, Латвия, Самолет РФ, Разведывательный самолет.
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