У границ Латвии был замечен разведывательный самолет РФ

Новости мира: Патруль НАТО заметил разведывательный самолет РФ у границ Латвии, что говорит о том, что Россия хочет показать свою силу.

Самолеты патруля НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет. Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20 — NBS (@Latvijas_armija) 25 грудня 2018 р.

Напоминаем, с началом конфликта в Украине и обострением отношений с Западом, самолеты РФ все чаще замечают возле воздушных и морских границ Балтии.

Отмечается, что морское и воздушное пространства государств РФ не нарушает, но при этом в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно констатировали, РФ демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО, когда запускает самолеты у их границ.