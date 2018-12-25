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"Свинной грипп" унес жизнь беременной женщины в Грузии

&quot;Свинной грипп&quot; унес жизнь беременной женщины в Грузии
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира: В Грузии 30-летняя беременная женщина умерла от "свиного гриппа" - это уже второй случай в стране.

В Грузии зафиксирован второй в текущем сезоне смертельный случай заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известным как "свиной грипп", сообщают во вторник грузинские СМИ.

По их информации, в Кутаиси скончалась 30-летняя беременная женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

СМИ отмечают, что врачам удалось спасти ребенка, находившейся на 38-ой неделе беременности женщине было сделано кесарево сечение. Сообщается, что состояние новорожденного удовлетворительное.

Накануне сообщалось, что в Батуми вирус "свиного гриппа" привел к смерти 53-летней женщины.

Между тем, глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко в понедельник заявил журналистам, что число случаев заболевания вирусом гриппа в стране в последнее время увеличилось, однако пока угрозы эпидемии нет.

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"На сегодняшний день мы имеем 221 случай гриппа на 100 тысяч человек. Это означает, что число случаев увеличилось, однако эпидемиологическая готовность подразумевает 450 случаев на 100 тысяч человек, и мы, к счастью, пока к этому не приблизились", - сказал министр.

На прошлой неделе в Национальном центре по контролю за заболеваниями заявили журналистам, что в текущем сезоне большинство случаев гриппа в Грузии относятся к типу H1N1, то есть к так называемому "свиному гриппу".

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Грузия, Батуми, Смерть, Свинной грипп, H1N1.
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