Пингвины под угрозой вымирания в связи с Brexit

Новости мира: Выход Великобритании из Евросоюза ставит под угрозу выживание пингвинов.

Выход Британии из ЕС ставит под угрозу европейские программы по сохранению пингвинов.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, британские заморские территории являются домом для большого количества пингвинов, и Британия ответственна за сохранность этих птиц больше чем любая другая страна в мире.

Группы защиты дикой природы в Великобритании и ее заморских территориях утверждают о своей "острой обеспокоенности" относительно будущего финансируемых ЕС проектов сохранения видов в Британии и ее территориях за рубежом. По их словам, британский департамент окружающей среды не высказал никаких обязательств по финансированию программ после 2020 года, когда завершится переходный период для Brexit и это будет иметь ужасные последствия для исчезающих видов.

Королевское общество защиты птиц и неправительственная организация Falklands Conservation обеспокоены тем, что программы сохранения видов ЕС не будут заменены. В частности, их беспокоит, что без грантов от LIFE (Финансовый инструмент для окружающей среды) и BEST (Биоразнообразие и экосистемные услуги на территориях за рубежом) мировые усилия по сохранению редких и уникальных видов будут под угрозой.

Так, продолжение финансирования от фонда LIFE гарантировано в рамках текущего единого "окна расходов" ЕС только в 2020 году.

В британском правительстве утверждают, что страна и так взяла на себя лидерство в плане сохранения окружающей среды и важных видов.

"Поскольку мы выходим из ЕС, у нас появляется уникальная возможность создать даже более яркое, зеленое будущее для Соединенного Королевства на его условиях. Мы признаем важность государственного финансирования в поддержке этой сферы и мы изучаем возможности предоставления средств после выхода из ЕС", - заявили в правительстве Великобритании.