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Президент Франции поздравил военнослужащих с Рождеством

Президент Франции поздравил военнослужащих с Рождеством
02:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Эммануэль Макрон поздравил французских военных с Рождеством

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со словами поддержки в адрес французских военнослужащих и призвал всех граждан страны благодарить их за мирно проведенный праздник Рождества.

Соответствующее видеообращение, записанное в конце прошлой недели на военной базе в городе Нджамена, столице Чада, было показано в эфире телеканала France 2 в ночь на среду, передает ТАСС.

Президент разделил свое послание на несколько сегментов, посвятив первые два непосредственно военным, которые служат в дальних странах, а также тем, кто участвует в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") во Франции, и их семьям. Большое внимание глава государства уделил тому, что многие солдаты не могут вместе с родными отметить Рождество.

"Спасибо вам за эту жертву, за самоотверженность, вместе со мной вас благодарит вся нация", - подчеркнул Макрон.

Отдельно он принес соболезнования всем тем, чьи родственники погибли во время выполнения служебных обязанностей, отметив, что ему знакома боль утраты близкого человека.

"Надеюсь, вы проведете прекрасный праздник Нового года в кругу семьи и близких, - обратился президент к гражданам страны. - Если вы просыпаетесь [на Рождество] в условиях мира и свободы, это именно потому, что в этот момент они [военные] сражаются, чтобы гарантировать безопасность для вас и ваших друзей".

Это стало одним из двух итоговых выступлений Макрона, запланированных до конца года. Оно было записано во время визита французского президента в Чад с 22 по 23 декабря, где он посетил военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции "Бархан". Вместе с 1 тыс. военных он отпраздновал приближение Рождества.

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Франция, Военные, Рождество, Эммануэль Макрон.
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