У границ Латвии заметили российский разведывательный корабль

Новости мира: У границ Латвии в исключительной экономической зоне зафиксировали российский разведывательный корабль.

В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского разведывательного корабля.

Об этом в Twitter сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

"В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря идентифицирован российский разведывательный корабль"Юрий Иванов"", - говорится в сообщении.

Военные корабли и самолеты РФ с началом российской агрессии в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ стран Балтии. По поводу самолетов - это составляет угрозу для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия пытается демонстрировать силу и тестирует реакцию НАТО.