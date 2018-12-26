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В Сицилии, в районе Этны, произошло мощное землетрясение

В Сицилии, в районе Этны, произошло мощное землетрясение
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com/PaulDiGuglielmo

Новости мира: В Италии, в районе самого мощного вулкана Европы, случилось землетрясение, в результате которого пострадали 4 человека.

На Сицилии в районе самого активного в Европе вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека. Как сообщают итальянские СМИ, подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали из домов на улицу и провели остаток ночи в автомобилях, передает Би-би-си. 

Как сообщается, повреждены несколько зданий. Вулкан Этна начал извергаться 24 декабря, после чего в этом регионе произошло несколько подземных толчков.

Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании.

Людям, находившимся на склоне вулкана, рекомендовали срочно покинуть опасное место.

В марте ученые сообщил, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 мм в год. Этна сползает вниз по очень пологому склону с наклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений.

В Сети появилось видео извержения вулкана Этна

Геологические исследования в других частях света показывают, что подобные явления могут привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Однако ученые, изучавшие Этну, подчеркивают, что в критическую стадию ситуация здесь может войти лишь через несколько столетий, а то и тысячелетий. Более того, пока нет свидетельств того, что это вообще произойдет.

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Италия, Землетрясение, Сицилия, Этна, Вулкан, Извержение.
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