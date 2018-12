В Сети появилось видео извержения вулкана Этна

На юго-западном склоне вулкана зафиксировано более сотни подземных толчков. В близлежащих населенных пунктах чувствуется повышенное содержание в воздухе продуктов горения.

Пока эвакуация не объявлялась. Сейсмологи говорят, что пробуждение Этны не несет серьезной угрозы для населения.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on Etna. Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/uPkwxRcHNb

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 24 декабря 2018 г.