Инвестор, государство или ВСУ: кто даст Украине миллион тонн соли вместо Бахмута

Проекты по добыче соли во Львовской области и на Закарпатье серьезно буксуют.

Оккупация россиянами Соледара под Бахмутом Донецкой области и остановка завода-гиганта "Артемсоль" создала потребность в реализации альтернативных проектов по добыче соли для украинского рынка. Потенциал для этого есть у Львовщины и Закарпатья. Но пока прогресс инвестиционных проектов в отрасли ограничивается громкими заявлениями и обещаниями.

Государство в эту программу не вкладывает ни копейки, что логично объяснить приоритетом финансирования ВСУ. Но и частные инвесторы, мягко говоря, не спешат. Почему так происходит – разбирался "Телеграф".

Закарпатская альтернатива

Месторождение соли на Закарпатье сможет обеспечить кухонной и технической солью всю Украину. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

"В регионе уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками", — подчеркнул президент, посетивший Закарпатье двумя неделями ранее.

В сентябре 2022 года уже обещали, что через пять месяцев (т.е. в феврале 2023-го) в пределах Буштинского месторождения будет добыта первая соль и это закроет 100% потребности страны в технической соли.

Тогда планы не осуществились, и уже в апреле 2023 по запросу "Бизнес Телеграфа" заместитель председателя областной государственной администрации — начальник областной военной администрации Александр Пацкан пояснил, что "при проведении комплекса работ по раскрытию месторождения была установлена неустойчивая почва, что потребовало разрабатывать проход открытым способом до устойчивой породы. В связи с выше указанным возникла необходимость установки железобетонной конструкции для обустройства участка тоннеля, что привело к увеличению срока выполнения работ".

3 августа глава Закарпатской ОГА Виктор Микита на координационном совете по безопасности, экономической и социальной ситуации в области под руководством Зеленского передал главе государства первую добытую на Тячевщине соль. Пока что символическую.

Как пояснил "Бизнес Телеграфу" Виктор Микита, согласно результатам исследования, приблизительные запасы соли на указанном месторождении могут достигать 550 млн тонн.

"Это вопрос продовольственной и экономической безопасности, поэтому нами были созданы соответствующие условия. Через год мы вышли на первую соль, а вскоре можем обеспечить ею всю Украину", — добавил Микита.

Потребность Украины в технической соли сегодня составляет до 450 тыс. тонн в год, а в пищевой — до 160 тыс. тонн.

Как сообщил "Бизнес Телеграфу" соучредитель ООО "Катион Инвест" Валентин Кондратьев, в рамках инвестиционного соглашения, с которым продолжается разработка месторождения соли на Закарпатье, проблема с почвами и постоянные дожди усложняли работы, и только 26 июля 2023 года "Катион Инвест" нашла залежи соли. Сейчас идет процесс бетонирования на объекте, который продлится до месяца. Компания уже закупила оборудование для поднятия соли наружу и для ее переработки.

"Комбайны, конвейеры и погрузочно-разгрузочные машины закуплены. Сейчас ждем их изготовления. Большая проблема еще в том, что это оборудование поставляли и ремонтировали в Донецком, Луганском и Запорожском регионах. Поэтому сейчас существуют сложности с поставкой запчастей", — рассказывает Кондратьев.

По оптимистическому прогнозу, компания планирует начать полноценную добычу соли в середине сентября. Пока "Катион Инвест" только направила в столичные институты образцы добытой на Тереблянском месторождении соли для получения сертификата соответствия по химическому составу элементов.

"На этой неделе мы рассчитываем получить удостоверение качества. Но мы уже видим, что соль очень хорошего качества, возможно, даже лучше чем на "Артемсоли", — отмечает Кондратьев.

В следующем году "Катион Инвест" также планирует начать строительство завода по изготовлению таблетированной соли и пищевой соли марки "Экстра", которая сейчас поставляется в Украину из-за границы. Это будет современное европейское предприятие с германским оборудованием.

"У нас уже готов этот проект, он сейчас проходит проверки во всех инстанциях", — говорит Кондратьев. По его словам, потенциал Тереблянского месторождения соли оценивают в 315 млн тонн доказанных запасов.

"Если мы будем добывать по миллиону тонн в год, только защищенных запасов хватит более, чем на 300 лет", — добавляет Кондратьев.

По его словам, плановая мощность добычи "Катион Инвеста" сейчас составляет 450 тыс. тонн соли в год, но компания могла бы добывать и до миллиона тонн при создании соответствующей логистической инфраструктуры, в частности, железнодорожной ветки.

"Мы уже подали документы на разработку технической документации в "Укрзалізницю", должны исправить поданные ими замечания и они сделают проект железнодорожной ветки от станции "Буштино" до нашей территории — станции "Теребля-1". Если это будет сделано в начале следующего года, мы на 100% обеспечим Украину солью", — говорит Кондратьев.

Он уточнил, что при благоприятных условиях Украина сможет отказаться от импорта соли уже через год.

"Мощность всего одного нашего комбайна составляет 6 тонн соли в минуту. На третий месяц добычи мы планируем выйти на объем продукции в 40 тыс. тонн/мес.", – уточняет Кондратьев.

Планы действительно очень перспективные, но результаты пока в состоянии ожидания.

"Черная дыра" в Дрогобыче

Дрогобычский солевыварочный завод – единственное предприятие в Украине, где соль выпаривают из воды. С началом полномасштабного вторжения производство увеличило свои мощности почти вдвое с 31-32 тонн соли в месяц до 53-55 тонн. А ведь производить завод может до 450 тонн в месяц. Почему предприятие не способно развить такие мощности?

Руководитель Дрогобычского солевыварочного завода Олег Петренко в комментарии "Бизнес Телеграфу" ответил на вопрос очень конкретно:

"У нас очень большие затраты на производство, а предприятие государственное, и находится в неважном состоянии. Когда-то были большие производственные цеха и производилось до 50 тонн в день, — говорит Олег Петренко. — Затем предприятие пришло в упадок. Завод пребывал в аренде, арендаторы были недобросовестные, не выполняли свои обязательства, все резали, воровали. В 2014 года создали наше предприятие, мы снова "ДПешка". Больших мощностей у нас нет, отсутствует нормальное финансирование. Даже то, что зарабатываем, государство забирает. Мы не можем вкладывать в завод, потому что должны уплатить государству 80% дивидендов, налог на чистую прибыль".

Разговоры о строительстве Дрогобычского солевыварочного завода продолжаются издавна. Его планировали выставлять на приватизацию, и, по словам Олега Петренко, инвесторы нашлись бы, потому что "400 тонн в месяц — по деньгам порядка 16 млн грн дохода. Если удешевить производство, все обновить, то расходы составили бы 7-10 млн", для инвестора были бы неплохие доходы.

Но с приватизацией не спешат, потому что дрогобычская громада против такого решения. Люди не доверяют властям и переживают, что пять гектаров земельного участка в центре города просто застроят.

Олег Петренко продолжает переговоры со Львовским региональным отделением ФГИУ.

"Мы заключили охранный договор, хочу сделать сохранение аутентичного производства, улучшить его, восстановить", — говорит директор завода.

Соль с привкусом курорта

Только в заявлениях и на бумаге осталось производство пищевой соли в селе Модричи Трускавецкой громады во Львовской области. На территории сельсовета имеются значительные залежи соли, которую добывали здесь еще в Средневековье. Впервые о строительстве завода заговорили в 2018 году, к тому времени сметная стоимость отложенного проекта составила 34 млн евро. Инвестором строительства планировала стать киевская компания "Укринвестсистем".

А в 2022-м, когда остро встал вопрос насыщения украинского рынка отечественной солью, местные власти решили, что заводу быть. Как сообщила пресс-служба департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОВА, будущий Модрицкий солезавод получит два дополнительных участка для размещения скважин и сооружений, необходимых для добычи соляного рассола. Площадь каждого из участков – 0,25 га.

СМИ запестрели заголовками: "Не "Артемсоль", а Модрицкая соль", "Для строительства солезавода вблизи Трускавца выделят новые лесные участки". А на сайте Трускавецкого горсовета появилась новость об этом событии с гордым заголовком и вдохновляющими датами, когда украинцы увидят первую модричскую соль на прилавках магазинов: "Готовимся к экономическому возрождению". Но как исчезла эта новость с сайта, так и развеялись надежды на строительство завода в ближайшей перспективе.

Дело застопорилось из-за разрешительных документов.

"Пока продолжаются согласования с лесным хозяйством. Там есть территории, которые находятся в собственности Гослесфонда, они нуждаются в проведении определенных решений. Вопрос не снят с повестки дня, он актуален и над этим работают. Но регламентом не определено, сколько это рассмотрение будет продолжаться", — объяснил "Бизнес Телеграфу" заместитель городского головы Трускавца Святослав Стефанкив.

Так что все проекты по добыче соли в Украине пока остаются на бумаге или на начальной стадии инвестирования. Похоже, что быстрее ВСУ выбьют врага из Соледара и Бахмута, чем заявленные планы по альтернативе "Артемсоли" будут реализованы.