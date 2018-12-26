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Землетрясение на Сицилии: количество жертв неумолимо растет

Землетрясение на Сицилии: количество жертв неумолимо растет
20:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com/PaulDiGuglielmo

Новости мира: В результате землетрясения в Сицилии, пострадало оклло 30 человек.

Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии возросла до 30 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в области к северу от Катании на склонах горы Этна на Сицилии утром в среду, причинив ущерб зданиям и ранив около 30 человек, сообщили чиновники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем люди получили телесные повреждения от падения кладки, когда они бежали из дому.

В Сицилии, в районе Этны, произошло мощное землетрясение

Около десяти человек были доставлены в больницу. Ни одна из травм ни была серьезной.

Как сообщалось, 26 декабря ночью возле сицилийского муниципалитета Виагранде, возле активного вулкана в Европе - Этна, который "проснулся" недавно, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Ранее сообщалось о 10 пострадавших людях.

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Италия, Сицилия, Этна, Вулкан, Пострадавшие, Извержение.
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