Полиция Франции отреагировала на растущую популярность дронов в стране

Новости мира: Полиция Франции напомнила о правилах обращения с дронами.

Национальная полиция Франции отреагировала на растущую популярность гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые преимущественно используются для развлечений, и напомнила правила их применения.

Об этом говорится в памятке от Национальной полиции, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

"Вы получили дрон на Рождество? Придерживайтесь этих советов, чтобы использовать его легально и не испортить этот замечательный подарок", - отметили во французской полиции.

Среди основных правил и советов применения дронов, которые регламентируются на национальном уровне, отмечаются требование бдительности и осторожности в отношении людей и транспортных средств; запрещение применения аппаратов в темное время суток; запрещение проведения воздушной видеосъемки лиц без их на то согласия.

Также отдельно указывается на запрет полетов дронов возле некоторых объектов чувствительной инфраструктуры, включая аэродромы.

Напомним, власти Австралии ведут работу по созданию новой технологии "разгона" беспилотных летательных аппаратов в будущем году и ужесточению контроля, обеспокоившись их распространенностью в общественных местах.