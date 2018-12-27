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Турция испытала первую собственную авиабомбу MK-84

Турция испытала первую собственную авиабомбу MK-84
14:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: На базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья в Турции прошло успешное испытание первой отечественной авиабомбы MK-84.

Турция успешно испытала первую отечественную авиабомбу MK-84. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Авиабомба весом в одну тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой", - говорится в сообщении.

Как сообщается со ссылкой на Министерство промышленности и технологий Турции, в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.

СМИ напоминает, что ранее за рубежом была успешно испытана миниатюрная проникающая боеголовка для бомбы весом 113 килограммов. За испытаниями наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Церемония открытия испытательной базы HABRAS, построенной по инициативе Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), состоялась 31 октября при участии президента Турции. База предназначена для испытаний оружейных систем отечественного производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирования закупленных за границей систем вооружения.

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Все по теме:

Турция, Испытание, Авиабомба MK-84, Провинция Конья, Первая отечественная авиабомба.
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