Пенсионер из Франции отправился в путешествие через Атлантику в самодельной бочке

Новости мира: Пенсионер из Франции Жан-Жак Савен отправился через Атлантику в деревянной бочке весом 400 килограмм без двигателя, он намерен преодолеть океан за 3 месяца.

71-летний французский пенсионер Жан-Жак Савен в среду, 26 декабря, отплыл от берега испанского острова Иерро в бочке без двигателя.

По данным зарубежных СМИ, путешественник надеется, что пересечь океан ему помогут природные течения и ветер. Его месторасположение отслеживают с помощью GPS-трекера. Благодаря устройству, удалось выяснить, что уже через 4 часа после начала путешествия его бочку отнесло к югу от острова.

Сообщается, что бочка, на которой плывет Жан-Жак Савен, сделана из многослойной древесины и весит аж 400 килограмм. Внутри капсулы установлены специальные панели для производства энергии, причал у правого борта, а также иллюминаторы по бокам и на полу, чтобы лучше видеть рыбу.

В средине бочки находится спальное место, кухня и стол. С собой на борт Жан-Жак Савен взял бутылку вина.

По информации, скорость бочки составляет 2-3 километра в час. По прогнозам, Савен планирует преодолеть океан за 3 месяца и уже в марте 2019 года должен приплыть к берегам Карибских островов.

Сам путешественник выразил надежду, что его капсула прибудет к побережью французских островов Мартиника или Гваделупа, так как в таком случае будет "проще оформлять документы и отправить капсулу обратно".

Напомним, американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который сумел самостоятельно пересечь пешком Антарктиду. По данным агентства, 33-летний житель штата Орегон смог за 54 дня преодолеть 1500 км. По словам К.О'Брэди, в течение 54 дней, которые он провел в Антарктиде, он не раз думал прекратить путешествие и вернуться домой.