В Британии задержали мигрантов, которые приплыли на надувной лодке

Новости мира: Девять нелегальных мигрантов, которые прибыли через Ла-Манш.

В Британии задержаны девять нелегальных мигрантов, которые прибыли через Ла-Манш на надувной лодке. Об этом сообщает AP со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании .

"Британские чиновники сообщили о задержании на пляже на юго-востоке Англии девяти мигрантов, которые пересекли Ла-Манш на небольшом надувной лодке", - говорится в сообщении.

Как добавили в МВД, среди нелегалов - пятеро мужчин, одна женщина, двое мальчиков и девочка.

Тем временем, возле британского побережья продолжается операции по поиску другой лодки, на борту которой находятся восемь мигрантов.

В общем во время рождественских праздников в Британию через Ла-Манш пытались попасть по меньшей мере 43 мигранта.

Ранее, 23 декабря, лодку с почти двадцатью мигрантами, направлявшихся в Великобританию, перехватили возле побережья французского города Булонь-сюр-Мер.