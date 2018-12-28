Германия призвала Японию отказаться от смертной казни

Новости мира: Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах.

В Германии шокированы продолжением практики смертной казни преступников в Японии.

Об этом говорится в заявлении уполномоченной федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербел Кофлер.

«Я была шокирована, узнав о недавнем приведении в действие смертного приговора в Японии, когда 27 декабря 2018 года были казнены два человека», - говорится в заявлении.

Кофлер отметила, что смертная казнь является «бесчеловечной и жестокой формой наказания».

"Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле всеобщей отмены смертной казни", - пообещала она.

Уполномоченная отметила, что Германия и Япония являются близкими партнерами по многим вопросам, поэтому в Берлине хотят, чтобы правительство Японии провело открытое обсуждение в гражданском обществе по вопросу об отмене смертной казни.

В Японии 27 декабря были казнены два человека, 60 и 67 лет, приговоренных к смертной казни за убийство двух человек в 1988 году.

Всего с декабря 2012 года, с момента инаугурации премьер-министра Синдзо Абэ, в Японии были казнены 36 человек. Только в 2018 году высшая мера наказания была применена в отношении 15 человек. В японских тюрьмах ещё 110 человек ожидают смертной казни.

К настоящему моменту 103 государства отменили или более не применяют смертную казнь, в общей сложности 139 стран уже не применяют высшую меру наказания. В середине декабря 2018 года на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 121 страна утвердила мораторий на применение смертной казни.