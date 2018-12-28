Скачать
Пятница, 28.12.2018
Порошенко уволил Мищенко с должности посла в Азербайджане
Порошенко уволил Мищенко с должности посла в Азербайджане
Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели
Остановка работы правительства США продлится до следующей недели
Бернарду Силва: Это тяжелейший период для Ман Сити
Бернарду Силва: Это тяжелейший период для Ман Сити
Ученые нашли генетические сигнатуры биологического старения
Ученые нашли генетические сигнатуры биологического старения

Германия призвала Японию отказаться от смертной казни

Германия призвала Японию отказаться от смертной казни
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах.

В Германии шокированы продолжением практики смертной казни преступников в Японии.

Об этом говорится в заявлении уполномоченной федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербел Кофлер.

«Я была шокирована, узнав о недавнем приведении в действие смертного приговора в Японии, когда 27 декабря 2018 года были казнены два человека», - говорится в заявлении.

Кофлер отметила, что смертная казнь является «бесчеловечной и жестокой формой наказания».

"Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле всеобщей отмены смертной казни", - пообещала она.

Уполномоченная отметила, что Германия и Япония являются близкими партнерами по многим вопросам, поэтому в Берлине хотят, чтобы правительство Японии провело открытое обсуждение в гражданском обществе по вопросу об отмене смертной казни.

В Японии 27 декабря были казнены два человека, 60 и 67 лет, приговоренных к смертной казни за убийство двух человек в 1988 году.

Всего с декабря 2012 года, с момента инаугурации премьер-министра Синдзо Абэ, в Японии были казнены 36 человек. Только в 2018 году высшая мера наказания была применена в отношении 15 человек. В японских тюрьмах ещё 110 человек ожидают смертной казни.

К настоящему моменту 103 государства отменили или более не применяют смертную казнь, в общей сложности 139 стран уже не применяют высшую меру наказания. В середине декабря 2018 года на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 121 страна утвердила мораторий на применение смертной казни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Япония, Европа, Смертная казнь, Политика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ТКГ выступила с заявлением касательно прекращения огня на Донбассе
02 Беременная Меган Маркл впервые намекнула, когда родится первенец
03 Грипп в Украине: За неделю умерли четыре человека
04 Украина вводит санкции против археологов в оккупированном Крыму
05 Екатерина Бужинская с мужем отпраздновали день рождения детей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Статус детей, пострадавших от агрессии РФ, увеличивается
Статус детей, пострадавших от агрессии РФ, увеличивается
Грипп в Украине: За неделю умерли четыре человека
Грипп в Украине: За неделю умерли четыре человека
Украинцы смогут получить &quot;живые&quot; деньги за коммуналку, но есть условие
Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку
Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит
Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь