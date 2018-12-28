Германия призвала Японию отказаться от смертной казни

В Германии шокированы продолжением практики смертной казни преступников в Японии.
Об этом говорится в заявлении уполномоченной федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербел Кофлер.
«Я была шокирована, узнав о недавнем приведении в действие смертного приговора в Японии, когда 27 декабря 2018 года были казнены два человека», - говорится в заявлении.
Кофлер отметила, что смертная казнь является «бесчеловечной и жестокой формой наказания».
"Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле всеобщей отмены смертной казни", - пообещала она.
Уполномоченная отметила, что Германия и Япония являются близкими партнерами по многим вопросам, поэтому в Берлине хотят, чтобы правительство Японии провело открытое обсуждение в гражданском обществе по вопросу об отмене смертной казни.
В Японии 27 декабря были казнены два человека, 60 и 67 лет, приговоренных к смертной казни за убийство двух человек в 1988 году.
Всего с декабря 2012 года, с момента инаугурации премьер-министра Синдзо Абэ, в Японии были казнены 36 человек. Только в 2018 году высшая мера наказания была применена в отношении 15 человек. В японских тюрьмах ещё 110 человек ожидают смертной казни.
К настоящему моменту 103 государства отменили или более не применяют смертную казнь, в общей сложности 139 стран уже не применяют высшую меру наказания. В середине декабря 2018 года на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 121 страна утвердила мораторий на применение смертной казни.