Парламент Грузии возвращается в столицу

Новости мира: Парламент Грузии переезжает в Тбилиси в связи изменением Основного закона.

Парламент Грузии завершил свою работу в Кутаиси и возобновит работу в столице - Тбилиси.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Переезд парламента стало возможным в связи с изменением Основного закона. В новой редакции Конституции, вступившей в силу в день инаугурации нового президента 16 декабря, местонахождение высшего законодательного органа не указано. В предыдущей версии Основного закона было закреплено положение, согласно которому парламент должен находиться в Кутаиси.

Ранее парламент Грузии проголосовал за возвращение в Тбилиси. В четверг, 27 декабря, состоялась внеочередная сессия, которая стала для депутатов последним рабочим днем во втором по величине городе страны.

Высший законодательный орган Грузии переехал в Кутаиси в 2012 году, в период правления президента Михаила Саакашвили. Тогда мотивом работы парламента в Кутаиси называли желание развивать не только столицу, но и регионы. Специально для этого в городе было построено гигантское футуристическое здание. В "Грузинской мечты" это решение прежней власти неоднократно критиковали.

Без функций построенное Саакашвили здание не останется. Его передадут министерству внутренних дел.