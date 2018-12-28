Скачать
Пятница, 28.12.2018
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Украинка Козлова начала с победы турнир в Брисбене
Украинка Козлова начала с победы турнир в Брисбене
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 декабря

Парламент Грузии возвращается в столицу

Парламент Грузии возвращается в столицу
10:02 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay

Новости мира: Парламент Грузии переезжает в Тбилиси в связи изменением Основного закона.

Парламент Грузии завершил свою работу в Кутаиси и возобновит работу в столице - Тбилиси.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Переезд парламента стало возможным в связи с изменением Основного закона. В новой редакции Конституции, вступившей в силу в день инаугурации нового президента 16 декабря, местонахождение высшего законодательного органа не указано. В предыдущей версии Основного закона было закреплено положение, согласно которому парламент должен находиться в Кутаиси.

Ранее парламент Грузии проголосовал за возвращение в Тбилиси. В четверг, 27 декабря, состоялась внеочередная сессия, которая стала для депутатов последним рабочим днем во втором по величине городе страны.

"Свинной грипп" унес жизнь беременной женщины в Грузии

Высший законодательный орган Грузии переехал в Кутаиси в 2012 году, в период правления президента Михаила Саакашвили. Тогда мотивом работы парламента в Кутаиси называли желание развивать не только столицу, но и регионы. Специально для этого в городе было построено гигантское футуристическое здание. В "Грузинской мечты" это решение прежней власти неоднократно критиковали.

Без функций построенное Саакашвили здание не останется. Его передадут министерству внутренних дел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Тбилиси, Парламент Грузии, Кутаиси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
03 ТКГ выступила с заявлением касательно прекращения огня на Донбассе
04 Беременная Настя Каменских взорвала сеть
05 Беременная Меган Маркл впервые намекнула, когда родится первенец
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США умер старейший человек, который был свидетелем нападения на Перл-Харбор
В США умер самый старый ветеран Второй мировой войны
Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году
Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году
Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции
Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции
Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных
Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь