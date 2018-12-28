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В Турции проходит масштабная операция против ИГИЛ, есть задержанные

В Турции проходит масштабная операция против ИГИЛ, есть задержанные
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Анкаре в рамках масштабной операции по противодействию деятельности ИГИЛ задержали 52 человека, еще 12 ищут.

В Анкаре полиция проводит масштабную операцию по противодействию деятельности ИГИЛ на территории Турции, в результате которой были задержаны 52 человека, еще 12 человек разыскивают. Об этом сообщает NTV.

"Главная прокуратура Анкары в рамках расследования деятельности террористической организации ИГИЛ вынесла решение арестовать 64 человек. В результате полицейской операции, проходящей в Анкаре, 52 подозреваемых уже задержаны, еще 12 разыскивают", - говорится в сообщении со ссылкой на правоохранителей.

По месту жительства подозреваемых были изъяты, в частности, незарегистрированный пистолет, 8 патронов, 14000 200 лир, дробовик, многочисленные документы и цифровые материалы. Операция по задержанию всех подозреваемых продолжается.

Напомним, Турция успешно испытала первую отечественную авиабомбу MK-84. Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Авиабомба весом в одну тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой.

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Турция, Анкара, Операция, Розыск, Задержанные, Противодействие деятельности ИГИЛ.
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