ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

Новости мира: В пятницу, 28 декабря, в официальном документе ЕС опубликовано решение о продлении санкций в отношении России за действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине.

В ЕС обнародовали решение Европейского Совета о продлении санкций против Российской Федерации за действия, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Оно опубликовано в официальном журнале ЕС 28 декабря.

Как уже сообщалось, такое решение было принято после того, как президент Франции Макрон и канцлер Германии Меркель проинформировали Европейский Совет, который проводил встречу в Брюсселе 13-14 декабря, о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны указанные санкции. Поскольку никакого прогресса достигнуто не было, Европейский Совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России.

21 декабря Совет ЕС единогласно официально принял это решение путем письменной процедуры и, в соответствии с правилами принятия подобных решений.

Ограничительные меры против РФ направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения. С самого начала такие меры были введены с 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, и усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, которые были продлены, включают, в частности, ограничение доступа к главному и вторичному рынку капиталов ЕС для 5 главных финансовых институтов, большая часть которых принадлежит государству; в том числе, ограничения для их их дочерних компаний, основанных за пределами ЕС, а также трем главным энергетическим и трем оборонным компаниям России; ведение запрета на импорт и экспорт вооружения; введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных потребителей в России; ограничение доступа России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и переработки нефти.

Срок действия этих санкций был связан с полным выполнением Минских соглашений по решению Европейского Совета от 19 марта 2015 года, которое, как было предусмотрено, начало действовать 31 декабря 2015. С тех пор Минские соглашения не были выполнены, поэтому санкции остаются в силе.