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Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в ЕС

Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в ЕС
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сомневается в способности Румынии председательствовать в Совете ЕС с 1 января 2019 года.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в Совете ЕС.

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт".

Глава Еврокомиссии признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - сказал он.

С 1 января 2019 года начинается шестимесячное председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменит в порядке ротации Австрию. 

Напомним, 21 декабря 2018 года Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в Бухаресте с президентом и премьером Румынии с целью символичной передачи председательства в Совете ЕС. 12 октября президент Румынии заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января. Он считает социал-демократическое правительство Виорики Дэнчилэ некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

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Все по теме:

Румыния, Совет ЕС, Председательство, Жан-Клод Юнкер, Глава Еврокомиссии.
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