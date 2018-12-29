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Германия построит подводный тоннель в Данию

Германия построит подводный тоннель в Данию
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Германия одобрила план строительства тоннеля в Данию за $8 миллиардов.

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию.

Как сообщает Reuters, стоимость проекта оценивается более чем в $8 млрд.

Тоннель соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн. Он пройдет под дном пролива Фемарн-Бельт. Его длина составит 19 км.

Внутри тоннеля будет проходить четырехполосная автострада и железная дорога. Благодаря тоннелю путь из Копенгагена в Гамбург, который в настоящее время занимает около четырех часов, сократится до часа.

Власти Дании одобрили проект еще в 2015 году. Строительство планируется завершить к 2024 году.

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Все по теме:

Германия, Дания, Тоннель, Лолланн, Фемарн.
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