Испания приняла три сотни спасенных в Средиземном море мигрантов

Новости мира: Испания приняла 311 мигрантов, которым отказали Италия и Мальта.

Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms высадила 311 мигрантов, спасенных в Средиземном море, в испанском порту Кринавис у Гибралтара.

Об этом сообщает EUobserver.

Большинство спасенных мигрантов пытались попасть в Европу из Мали, Нигерии и Сомали. Их увезли в Испанию после того, как Италия и Мальта запретили кораблю с мигрантами заходить в их порты.

В начале недели глава МВД Италии Маттео Сальвини снова заявил о том, что судам со спасенными мигрантами запрещено заходить в порты страны.

Как сообщается, Евросоюз продлил мандат операции EUNAVFOR MED "София" в Средиземном море до 31 марта 2019 года.

Мандат миссии останется неизменным, несмотря на угрозы Италии выйти из нее, если спасенных мигрантов не будут распределять между государствами ЕС.